2.el motor alınırken nelere dikkat edilmei

Bir motosiklet aldığınız zaman, bir çoğunuz gerekli tüm testlerin çoktan yapılmış olduğunu ve motosikletin hatasız olarak fabrikadan çıktığını düşünebilirsiniz.

Ancak fabrikadan çıkan motosikletler bayiye giderken orada birleştirilmek üzere tekrar ayrılır. İnsan faktörünün bulunduğu her durumda olduğu gibi burada da hatalar olabilir. Bu sebeple motor alırken dikkat edilmesi gerekenleri gelin inceleyelim.

1.Gidon ve Aynalar

Üstüne yüklendiğimizde hareket etmeyen, sabit bir gidona sahipse motosiklet doğru montajlanmış demektir. Aynalar ise ters turlu vida sistemi ile tutturulurlar. Bu yüzden her daim iyi sıkılmaları gerekir yoksa en ufak bir sarsıntı da kendilerini bırakırlar ve dönmeye başlarlar. Bu yüzden bir motosiklet alacağınız zaman yapacağınız ilk iş aynalara bakmak olmalıdır.

2.Manetler

Motorlarda debriyaj telinin düzgün çalıştığından emin olmamız gerekir. Özellikle telli debriyaj kullanılan motorlarda. Debriyaj manetini çektiğimiz taktirde manetin plakadan ayrıldığını ve bıraktığımızda manetin geriye döndüğünü gözlemlememiz gerekir. Aksi taktirde hatalı monte edilmiştir.

3.Sinyal ve Elektrik Aksamı Kontrolü

Kontağı açıp birer birer kornayı, ön ve arka sinyalleri ve farları denemeliyiz. Herhangi birinin çalışmıyor olması, özellikle sinyallerin çalışmıyor olması trafiğe çıkmamızı imkansızlaştırır. Böyle bir durumda motor alınmamalı ve bayiye durum bildirilmelidir.

4.Ön Çatal ve Arka Amortisör

Gidona iyice yüklenip, ön amortisörleri aşağı doğru bastırın. Daha sonrasında aynı işlemi arka tarafa yüklenerek tekrar yapın. Eğer herhangi bir şekilde sıvı sızdırıyorsa muhtemelen amortisör keçesinde bir problem bulunmaktadır. Böyle bir durumda da yetkili bayiye durum bildirilmelidir.

5.Gaz Teli

Motor kapalı durumdayken gaz kolunu sonuna kadar çevirdikten sonra bırakırız. Eğer gaz kolu hızlı bir şekilde eski haline dönüyorsa bir problem yoktur. Ancak eski haline yavaş yavaş dönüyorsa mutlaka yetkililere bildirilmesi gerekir.

Son olarak alacağımız motorun ikinci el olması durumunda aracın bakım kayıtlarına, tramer ve muayene kayıtlarına bakılmalı. Bakımı yeterince iyi yapılmış bir motor uzun yıllar boyunca sizi yolda bırakmaz. Özellikle elektrik aksamı iyice kontrol ettirilmelidir. Daha sonra ise şase ve ona bağlı elemanlara, büyük metal elemanlara bakılmalıdır. Bu kontrollerden de sorunsuz çıkıldığı taktirde motor alınabilir.

Ve son olarak ister sıfır, ister ikinci el motor alın. Her halükarda kask, dizlik, eldiven, ceket gibi ekipmanlarınızın tam olması sizin ve başkalarının güvenliğini korumanıza yardımcı olur.

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