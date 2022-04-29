Yurt dışı Poco Watch akıllı saat fiyatı belli oldu! Peki Türkiye satış fiyatı?

POCO markası geçtiğimiz günlerde Poco F4 GT üst segment akıllı telefonun yanında akıllı saati olan Poco Watch modleini tanıttı. Tasarım ve özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

3 farklı kasa rengi seçenekleri bulunacak. 39,1 x 34,4 x 9,98 mm ebatlarında ve 31 gram ağırlığında olması ayrı bir tasarım güzelliği katmaktadır.

Poco Watch Türkiye satış fiyatı ne olacak?

Poco Watch Cihaz 360 x 320 piksel çözünürlüklü 1,6 inç AMOLED ekrana sahiptir. 100’den fazla egsersiz modu ile farklılık yaratıyor. Tek şarj ile 14 güne kadar şarj süresi sayesinde batarya konusuna takıntılı olanlar için harika bir şarj süresidir.

Poco Watch yurt dışında Aliexpress sitesinde 59 Dolar’dan satılmaya başlandı. Türkiye satış fiyatı konusunda herhangi bir resmi fiyat bulunmuyor. Vergisiz olarak bile gelse şu an için kur fiyatına göre 850 TL civarı yapmaktadır.