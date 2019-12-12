Yüksek Boyutlu Videolar Nasıl Gönderilir?

Videoların görüntü kalitelerine göre boyutları değişmektedir. Her videonun uzunluğu, çözünürlüğü o videonun depolamada ne kadar yer kapladığını belirler. 4K çözünürlüğündeki videoların kapladığı alan (bir saat baz alınır ise) GB’lar ile ölçülür iken, 360p çözünürlüğündeki bir video sadece 300 MB ile 500 MB arasında bir depolama alanına ihtiyaç duyar. Bu kadar yüksek boyutlardaki videolar için sunucuya yükleme veya gönderme işlemi zorlaşmaktadır.

Veri Paketler Halinde Gönderilir

Haberleşmenin temellerinden birisi, gönderilen veya alınan veri, paketlere bölünerek karşı tarafa iletilir. Verinin boyutu ne kadar büyükse, o veriyi karşı tarafa aktarmak için küçük boyutlara indirgemek gerekmektedir. İnternet üzerinden bir dosya indirilmek istendiğinde, o veri küçük parçalar halinde bilgisayara veya akıllı telefona ulaşır, daha sonra birleştirme işlemi yapılır. Bu noktada bilgisayar donanım ve yazılım gücü ve internet hızı dahil bir çok etken etkili olmaktadır.

Videonuzu Parçalara Ayırın

Bilgisayar ortamında bulunan videoları, WINRAR gibi yazılımlar sayesinde boyutlara bölmek mümkün. 1 GB boyutundaki bir videoyu, 200 MB’lık dosyalara bölerek sunucuya yükleme işlemi daha kolay hale getirilebilir. Bu yazılımlar aynı zamanda dosyayı/videoyu boyut olarak sıkıştırdığı için, karşı tarafa iletilecek veri paketi sayısı azalmaktadır. Böylelikle daha hızlı ve kolay veri aktarımı görülebilir.

İnternet Hızınızı Arttırın

İnternet sağlayıcılarının kişilere sunduğu bazı paketler mevcut. Bu paketlerde indirme ve yükleme hızları müşteriye sunuluyor. İndirme hızı yüksek ise, herhangi bir yerden cihazınıza herhangi bir veriyi hızlı ve kısa bir sürede indirmeniz mümkün oluyor. Aynı şekilde indirme hızınız yavaş ise, bekleme süreniz orantılı olarak artıyor.

İnternet sağlayıcıları, yükleme hızını indirme hızına göre daha az hızda sunmaktadırlar. Yükleme yani upload hızınız ne kadar yüksek ise, sunucuya herhangi bir videoyu veya dosyayı o kadar hızlı aktarabiliyorsunuz. Kısa sürede dosya veya video paylaşımı yapmak istiyorsanız, internet paketinizi yenilemek sizin için iyi bir tercih olacaktır.

VPN Kullanın

VPN’ler ile farklı sunuculara bağlanabilirsiniz. Bu da sizin gecikme oranınızı yani pinginizi azaltabilir. Aynı şekilde sunucular ne kadar uzak ise o oranda gecikmenizi arttırabilir. Yöntemler arasında en az tavsiye edilen yöntem VPN yöntemidir.