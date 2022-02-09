Youtube Dislike Geri Getirme

Çoğunuzun bildiği üzere YouTube kasım ayında dislike (beğenmeme) butonunu tamamen kaldırdı. Bunun gerekçesini trollerin hevesini kırmak diye açıklamışlardı. Bu konu üzerine politik olarak birçok söylenti ortaya atıldı, aslında konunun trollerin hevesini kırmakla hiçbir alakasının olmadığı söylendi fakat bu yazıda konumuz bunlar olmayacak. Bu yazımızda size basitçe YouTube dislike sayılarını bir eklenti ile geri getirmeyi göstereceğiz.

İyi de YouTube dislike sayısını geri getirmek ne işimize yarasın ki?

Bu soru birçok farklı şekilde cevaplanabilir, en basit sebep olarak “merak” diyebiliriz. Lakin biz size öyle bir sebep sunacağız ki, bu yazıyı okumadan önce bu eklentiyi yüklemek istemiyor olsanız bile bu sebebi okuduktan sonra indirmeye karar vereceğinizi düşünüyoruz. Diyelim ki herhangi bir cihanızda teknik bir arıza oluştu, YouTube’a girdiniz ve nasıl çözeceğinize dair bir arama yaptınız, ardından karşınıza bir video çıktı, videoda yazılanları birebir yaptınız. Sonra ne göresiniz (?) Telefonunuza bir reklam virüsü yüklemişsiniz. Evet, aynen öyle doğru düşündünüz. Eğer YouTube’da dislike sayısını görebilseydiniz bu aldatmacaya kanma şansınız daha düşük olacaktı, çünkü bu kadar beğenilmemesi için bir sebep arayacaktınız.

Adım 1: https://www.returnyoutubedislike.com/ adresine giriyoruz ve “INSTALL” tuşuna tıklıyoruz.

Adım 2: Kullandığımız web tarayıcısının üstüne tıklıyoruz

Adım 3: Ben Google Chrome’u kullandığım için Chrome’a ekle diyorum, siz farklı tarayıcı kullanıyorsanız ona göre ilerleyebilirsiniz.

YouTube’da herhangi bir videoya girip test edebilirsiniz, eğer eklenti çalışmıyor ise tarayıcıyı kapatıp yeniden açmayı deneyebilirsiniz.

Tebrikler, artık YouTube’daki dislike sayılarını geri görebileceksiniz!