Bir öğrencimiz bize Yörelere göre halk oyunları çeşitleri hakkında bilgi vermemizi istemiştir. Aslında gelen maili sadece cevaplayıp göndermek istedik. Fakat daha fazla kişinin yararlanması için sitemizde de olmasını tercih ettik.

Aslında son zamanlarda yörelere göre oyun halkları sadece o yörede değil, artık hemen hemen her bölgede görebilmekteyiz. Biz yinede yazalım.

ZEYBEK: Genellikle tek kişi yada iki kişi tarafından oynanan, bazı yörelerde ekipli olarak oynanan bir halk oyunudur. Genel olarak ege bölgesinde rastlanır. Aydın, İzmir , Muğla, Denizli, Bilecik, Eskişehir , Kütahya,Çanakkale, Kastamonu, Uşak, Manisa, Balıkesir , Burdur şehirlerinde yapılan düğünlerde daha fazla görebilirsiniz.

HALAY: Toplu olarak yapılan bir oyun türüdür. Her bölgenin kendine göre farklı halay çeşitleri bulunuyor. Her bölgede halay çekilsede Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş,Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Sivas, Mardin, Muş, Yozgat,Çorum, Adana, Ankara, Siirt, Hatay, Tokat, Şanlıurfa gibi şehirlerde daha fazla görebilirsiniz.Ege bölgesinde 1-2 kere halay çekilir ama yazdığımız şehirlerde düğünlerde halay’ın daha fazla tercih edildiğini görebilirsiniz.

HORON: Evet bu oyun türünü her yerde göremezsiniz. Doğu Karadeniz kıyılarında kemençe veya davul eşliğinde icra edilir Trabzon, Samsun, Artvin, Ordu, Rize

BAR : Toplu olarak ve genellikle düz dizi ya da yarım ay biçiminde, oyuncuların birbirlerine tutunarak oynadıkları disiplinli grup oyunlarına bar denir.Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde icra edilen bir oyun türüdür. Erzurum, Kars, Ağrı, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan…

HORA : Bu oyun Bar ve Halaylar gibi el ele ya da kol kola tutuşularak disiplinli bir biçimde ve dizi halinde oynanmaktadır. Genellikle Trakya’da, kısmen de Marmara’nın doğu ve güneyinde görülen bir oyun türüdür.Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale şehirlerinde daha fazla görebilirsiniz.

KARŞILAMA: Genellikle Trakya’da, kısmen de Marmara’nın doğu ve güneyinde görülen bir oyun türüdür.Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İzmit, Adapazarı, Çanakkale,Bursa, Bilecik…

KAŞIK : Ellerinde ritim aracı olarak tahta kaşıklar bulundururlar.Güney Anadolu’nun Akdeniz’e uzanan kesimleri genellikle kaşıklı oyunlar bölgesi olarak gösterilir.Eskişehir , Afyon, Kütahya, Bilecik, Kırşehir , Konya, Mersin,Antalya, Bolu, Bursa…

BENGİ : Marmara Bölgesinin güneyinde genellikle Balıkesir dolaylarında görülen bir oyun türüdür.Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale…

MENGİ : Ege bölgesi ve Akdeniz Bölgesinin bazı illerinde bu oyun türüne rastlamak mümkündür.

TEKE ZORTLATMASI : Bu tür de yine Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinde oynanır.Antalya, Isparta, Alanya v.b

SEMAH : Genellikle Türk-Alevi topluluklarının özel ayin ve toplantılarında kendi aralarında yaptıkları törenlerle ilgili oyunlardır.Türkiye’nin hemen hemen her yerinde semahlara rastlamak mümkündür.