Xiaomi’de çıkan reklamları tamamen kapatma

Xiaomi modellerinde gezdiğiniz uygumalar arasında birçok reklam karşınıza çıkabilir. İlk kez Xiaomi kullanıcıları neden bu kadar reklam çıkıyor diye telefonuna virüs girdiğini sanmaktadır. Bu yazımızda sizlere Xiaomi reklam engelleme konusunda bilgi vermek istedik.

1-) MIUI sistem reklamlarını devre dışı bırakma :

Ayarlar -> Ek Ayarlar -> Yetkilendirme ve İptal adımlarını takip ediniz. Daha sonra MSA servisinin yanındaki aktif olan kutucuğu kapalı duruma getiriniz. Çok sık karşılaşılmasa da “yetkilendirme iptal edilemedi” hatası alırsanız birkaç kere üst üste deneyin sonunda devre dışı kalacaktır.

2-) Uygulama Kilidi (App Lock) reklamlarını devre dışı bırakma:

Ayarlar -> Uygulamalar -> Uygulama Kilidi veya Ayarlar -> Uygulama Kilidi adımlarını takip ediniz. Daha sonra sağ üst köşede bulunan çark yani ayarlar simgesine tıklıyoruz. Öneriler al seçeneğini kapatarak devre dışı bırakıyoruz.

3-) Mi Dosya Yöneticisi reklamlarını devre dışı bırakma:

Mi Dosya Yöneticisi’ni açınız. 3 kısa çizgiye tıklayın ve açılan menüden Ayarlar‘a tıklıyoruz. Öneriler seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.

4-) Reklam tanımlayıcısını devre dışı bırakma:

Ayarlar -> Ek Ayarlar -> Gizlilik -> Reklam Hizmetleri veya Ayarlar -> Şifreler ve Güvenlik -> Gizlilik -> Reklam Hizmetleri bölümüne giriyoruz. Ardından Kişiselleştirilmiş reklam önerileri seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.

5-) Güvenlik Uygulaması (Security) reklamlarını devre dışı bırakma:

Ana ekranınızda bulunan güvenlik uygulamasını açıyoruz. Daha sonra Ayarlar bölümüne geçiyoruz ve Öneriler al seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.

6-) Temizleyici Uygulaması (Cleaner) reklamlarını devre dışı bırakma:

Yine Güvenlik uygulamasını açıyoruz. Ardından Temizleyici’ye tıklıyoruz. Sonrasında sağ üst köşede bulunan çark simgesine tıklıyoruz. Açılan menüden Öneriler al seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.

7-) Mi Tarayıcı Uygulaması (Mi Browser) reklamlarını devre dışı bırakma:

Mi Tarayıcı uygulamasını açınız. Daha sonra Ayarlar bölümüne giriyoruz. Sonrasında Gizlilik ve Güvenlik bölümüne giriyoruz. Burada Sizin için önerilen veya Kişiselleştirilmiş içerik/servis seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.