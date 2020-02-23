Xiaomi uygulamaları (Galeri, Mesaj v.s.) parmak izi ile açma

Akıllı telefon kullanıcıları güvenliğe çok önem vermektedir. Özellikle galeri, mesajlar ve WhatsApp uygulamalarına birçok kişi şifre koymak istemektedir.

Bu yazımızda sizlere Xiaomi’de uygulamalara parmak izi ekleme nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. WhatsApp, galeri ve mesajlara parmak izi güvenliği haricinde diğer tüm uygulamalara parmak izi ile açma ekleyebilirsiniz. Bu güvenliği sağlamak için ekstra 3.parti uygulaması yüklemeniz gerekmiyor. Xiaomi arayüz işletimi sistemi bu rahatlığı size sağlamaktadır.

Xiaomi uygulamalara parmak izi nasıl eklenir?

İlk olarak “Ayarlar” giriş yapınız.

Sayfanın en aşağısına indiğinizde “Uygulama Kilidi” kategorisini göreceksiniz.

Buraya girdiğinizde telefonunuzda yüklü olan uygulamaları göreceksiniz. Siz buradan istediğiniz uygulamanın yanındaki butonu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Daha sonra aşağıdaki resimde gösterilen Ayarlar (çark) simgesine basınız.

Ok işareti ile gösterilen bölüme geçiş yaptığınızda parmak izi ile uygulamaları açma butonunu göreceksiniz.

“Parmak izi ile aç” butonunu aktif ettikten sonra artık uygulamalara giriş yaptığınızda parmak izi yada desen kilidini soracaktır. Bu arada desen kilidi eklemek zorundasınız.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.