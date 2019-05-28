Xiaomi telefon görüşmelerini kaydetme

Akıllı telefonlarda ses kaydetme özelliği çok az sayılı modelde bulunuyor. Genellikle telefon kullanıcıları görüşmelerini kaydetmek için ekstra 3.parti uygulamaları kullanmak zorunda kalmaktadır. Tabi bu uygulamalarında birçoğu ya sesi kötü kaydediyor yada stabil olarak çalışmıyor.

Xiaomi Pocophone F1 modelinde ses kaydetme özelliği bulunuyor. Bu özellik fabrika çıkış özelliğidir. Yadi MUIU arayüzünde yer almaktadır. Sadece Pocophone F1 değil diğer aynı arayüz sürümüne sahip modellerde kullanabilir.

Xiaomi ses kaydetme özelliğini isterseniz manuel, isterseniz otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Telefonu sıfır aldığınızda Xiaomi ses kaydetme özelliği kapalı olarak gelmektedir. Bütün aramalar otomatik olarak kaydedilmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

İlk olarak numara çevirme ekranına geliniz. Daha sonra aşağıdaki fotoğrafta gözüken bölüme basmanız gerekiyor.

Yukarıdaki gibi butona bastığınızda aşağıdaki fotoğrafta gözüken menü açılacaktır.

Siz gelen aramaları otomatik kaydetme özelliğini aktif ettikten sonra artık görüşmelerinizi elle kaydetme butonuna basmaya gerek kalmamaktadır.