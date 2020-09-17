Xiaomi Redmi Note 9 Pro kamera özellikleri (detaylı)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro modeli kullanıcılar tarafından en çok incelenen modeller arasında yer alıyor.

Biz sizlere bu yazıda Note 9 Pro kamera özelliklerinden detaylı olarak bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak Xiaomi Redmi Note 9 Pro’da 4 adet arka kamera ve bir adet ön kamera yer almaktadır.

– Birinci arka kamera 64 MP çözünürlüğüne sahiptir. Optik görüntü sabitleyicisi bulunmuyor. F1.89 diyafram açıklığında ve bu kamera ile 2160p Ultra HD 4K video kayıt yapabilirsiniz.

Arka kamera ile kullanabileceğiniz özellikler aşağıda yer almaktadır.

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Hızlı Odaklama

Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü

Panorama

RAW Kayıt Yapabilme

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Dahili QR Kod Okuyucu

Makro (Macro) Çekim (2 cm)

Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn

Seri Çekim (Burst) Modu

Zamanlayıcı

0.8μm (1.6μm) Piksel

6 Elementli Lens

79.8° Açılı

– İkinci arka kamera ise 8 MP çözünürlüğündedir. F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. İkinci arka kamera ile ekstra geniş açı özelliği gelmektedir.

– Üçüncü arka kamera 5 MP ve F2.4 diyafram açıklığına sahiptir. Bu kamera ile Makro çekim özelliği gelmektedir.

– Dördüncü arka kamera 2 MP çözünürlüğünde ve derinlik algısı özelliği gelmektedir.

– Ön kamera ise 16 MP’dir. 1080p video kayıt yapabilirsiniz.

Ön kamera ile kullanabileceğiniz özellikler aşağıdadır.

Portre Modu

Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt

Gesture Shot

Yapay Zeka (AI) İyileştirme

Zamanlayıcı (self-timer)

Panorama Selfi

Yüz Algılama

1.0µm Piksel

720p @ 120fps Kayıt