Xiaomi Redmi Note 9 Pro kamera özellikleri (detaylı)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro modeli kullanıcılar tarafından en çok incelenen modeller arasında yer alıyor.
Biz sizlere bu yazıda Note 9 Pro kamera özelliklerinden detaylı olarak bahsetmek istiyoruz.
İlk olarak Xiaomi Redmi Note 9 Pro’da 4 adet arka kamera ve bir adet ön kamera yer almaktadır.
– Birinci arka kamera 64 MP çözünürlüğüne sahiptir. Optik görüntü sabitleyicisi bulunmuyor. F1.89 diyafram açıklığında ve bu kamera ile 2160p Ultra HD 4K video kayıt yapabilirsiniz.
Arka kamera ile kullanabileceğiniz özellikler aşağıda yer almaktadır.
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Hızlı Odaklama
Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü
Panorama
RAW Kayıt Yapabilme
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Dahili QR Kod Okuyucu
Makro (Macro) Çekim (2 cm)
Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn
Seri Çekim (Burst) Modu
Zamanlayıcı
0.8μm (1.6μm) Piksel
6 Elementli Lens
79.8° Açılı
– İkinci arka kamera ise 8 MP çözünürlüğündedir. F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. İkinci arka kamera ile ekstra geniş açı özelliği gelmektedir.
– Üçüncü arka kamera 5 MP ve F2.4 diyafram açıklığına sahiptir. Bu kamera ile Makro çekim özelliği gelmektedir.
– Dördüncü arka kamera 2 MP çözünürlüğünde ve derinlik algısı özelliği gelmektedir.
– Ön kamera ise 16 MP’dir. 1080p video kayıt yapabilirsiniz.
Ön kamera ile kullanabileceğiniz özellikler aşağıdadır.
Portre Modu
Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt
Gesture Shot
Yapay Zeka (AI) İyileştirme
Zamanlayıcı (self-timer)
Panorama Selfi
Yüz Algılama
1.0µm Piksel
720p @ 120fps Kayıt