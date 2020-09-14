Note 9 Pro ile Note 8 Pro arasındaki farklar

Xiaomi Note 8 Pro modeli uygun fiyat ve performansı ile beğenilmişti. Xiaomi, Note 9 Pro modeli ile telefonlarını yenilemek isteyenleri cezbediyor.

Peki Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile Redmi Note 8 Pro arasındaki farklar nelerdir?

Uzun uzun sizlere karşılaştırma yapmak istedik ama hem siz okurken hem bizde yazarken yorulmak istemedik. Onun için sadece önemli farkları eklemek istedik.

– İlk olarak Note 9 Pro’da 6.67 inç, Note 8 Pro’da 6.53 inçlik ekranı mevcuttur.

– İşlemci olarak Note 9 Pro modelinde 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 720 yonga seti yer alırken, Note 8 Pro’da ise 2.05 GHz hızında çalışan MediaTek Helio G90T chipset yer almaktadır.

– Note 9 Pro’da 5020 mAh’lık batarya, diğerinde ise 4500 mAh’lık batarya yer almaktadır.

Ufak tefek başka farklılar yer alıyor. Biz aralarındaki fiyat farkını etkileyecek olan farkları yazmak istedik.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro modeli 3199 TL civarlarında satılırken, Note 8 Pro modeli ise 2899 TL civarlarında satılmaktadır. İki telefon arasında 400 TL civarlarında bir fark yer alıyor. İşlemci ve batarya donanımı olarak kıyasladığımızda tercihinizi Note 9 Pro olarak kullanmanızı öneriyoruz. Tabi maddi olarak bu fark sizi etkilemiyorsa.