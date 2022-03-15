Xiaomi Mi TV Stick takılma veya donma var mı?

Akıllı televizyonu olmayanlar genellikle Xiaomi Mi TV Stick cihazını tercih etmektedir. Uygun fiyat ve performansı ile kullanıcılarının isteklerine cevap vermektedir.

Teknoscrool.com olarak yaklaşık olarak 8 aydır Xiaomi Mi TV Stick cihazını kullanıyoruz. Almadan önce bizim gibi araştırma yapanlar olacaktır. Genel olarak ilk önce Xiaomi Mi TV Stick cihazında takılma ve donma yaşanıyor mu soruları gelmektedir.

Cihazı ilk aldığınızda içerisindeki yazılım eski sürüm ise arada takılma yapmaktadır. Bizde ilk aldığımızda sürüm eskiydi ve donma yaşadık. Fakat daha sonra iki güncelleme geldikten sonra hiç takılma ve donma yaşamadık. İnternet hızınız yeterli seviyede olduğu zaman video veya film izlerken hiç yükleme sorunu yaşamadık. Biz daha çok YouTube ve Netflix uygulamalarını sıkıntısız kullandık. Ayrıca tasarım olarak çok hoşumuza gidiyor. Ağırlığı çok fazla olmadığı için bir yere götürme eziyet olmuyor.

Sonuç olarak baktığınızda verdiğiniz fiyata değecek bir cihazdır. Cihazın sevmediğiniz yanları var mı diye merak ediyorsanız bizim için kapama tuşu bulunmuyor. Kumanda da kapama tuşu var fakat sadece cihazı beklemeye alıyor. Kırmızı tuşa basılı tuttuğunuzda da sadece “Yeniden Başlat” sekmesi çıkmaktadır. Ufak bir güncelleme ile direk kapama özelliği gelse çok daha kullanışlı olacaktır.