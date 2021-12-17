Xiaomi Mi TV Stick cihazı 30 günde 100 TL zamlanmış

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Tam 30 günce Xiaomi Mi Stick TV cihazı hakkında ufak bir yazı yazmıştık. Bu arada yazılarımızı ilk defa okuyanlar için cihazın ne işe yaradığı hakkında bilgi verelim. Akıllı televizyonları olmayanlar bu cihazı aldığı zaman televizyonu Smart TV olmaktadır. Netflix, YouTube, Prime video v.s. v.s. uygulamaları televizyon üzerinden kullanabiliyorsunuz.

Bir ay önce yazdığımız yazıda cihazın 499 TL‘ye satıldığını yazmıştık. Aradan bir ay geçtikten sonra fiyatına bakalım dedik. 599 TL’den başlıyor ve fiyat 649 TL’ye kadar çıktığını görüyoruz. Temmuz ayında biz bu cihazı 299 TL’ye almıştık. 5 ay içerisinde % 100’e yakın bir fiyat artışı olması gerçekten çok üzücü bir durum olduğunu söylemek istiyoruz.