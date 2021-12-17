Bilim ve Teknoloji

Xiaomi Mi TV Stick cihazı 30 günde 100 TL zamlanmış

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Aralık 2021
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Sitemizi takip edenler zaman zaman gelen zam haberlerini sizlere iletiyoruz.

Tam 30 günce Xiaomi Mi Stick TV cihazı hakkında ufak bir yazı yazmıştık. Bu arada yazılarımızı ilk defa okuyanlar için cihazın ne işe yaradığı hakkında bilgi verelim. Akıllı televizyonları olmayanlar bu cihazı aldığı zaman televizyonu Smart TV olmaktadır. Netflix, YouTube, Prime video v.s. v.s. uygulamaları televizyon üzerinden kullanabiliyorsunuz.

Bir ay önce yazdığımız yazıda cihazın 499 TL‘ye satıldığını yazmıştık. Aradan bir ay geçtikten sonra fiyatına bakalım dedik. 599 TL’den başlıyor ve fiyat 649 TL’ye kadar çıktığını görüyoruz. Temmuz ayında biz bu cihazı 299 TL’ye almıştık. 5 ay içerisinde % 100’e yakın bir fiyat artışı olması gerçekten çok üzücü bir durum olduğunu söylemek istiyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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