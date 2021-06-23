Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter mesafesi ve hızı

Teknoloji geliştikçe insanoğlu hantallaşmaya devam ediyor. Otomatik akılı robot süpürgelerden sonra elektrikli scooter modellerinde de oldukça artış oldu. Bu yazımızda size Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter modelinden bahsetmek istiyoruz.

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter menzili ne kadar diye bir araştırma yapıyorsanız ortalama olarak 45 km‘dir. Tabi bu kullanımdan kullanıma mesafesi değişmektedir. Taşıma kapasitesi ise 100 kg‘dır. Katlanabilme özelliği sayesinde araba yada elinizde taşıma imkanı daha rahat olmaktadır.

Hız olarak ise en fazla 25 km civarında hıza ulaşmaktadır. Bluetooth ile akıllı telefonunuzu eşleştirebilir ve Xiaomi Mi Fit yada farklı uygulamaları kullanabilirsiniz.

Bu scooter’ın ağırlığı ise 14.2 kg‘dır.

Xiaomi Mi Pro 2 Elektrikli Scooter fiyatı ise 3.999 TL’dir. Son olarak bu model 9 saat civarında tam şarj olmaktadır.