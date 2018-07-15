Xiaomi Mi Band 2 BİM fiyatı nasıl?

BİM, teknoloji ürünlerini uygun fiyatları ile beraber satışa sununca ilgi oldukça fazla oluyor.

Her hafta cuma günleri katalog ürünlerini yayınlayan BİM, 27 Temmuz 2018 kataloğu’nu yayınladığında ilk dikkatimizi çeken ürün Xiaomi Mi Band 2 akıllı bilekliği oldu.

Akıllı bileklik konusunda fiyatı ve performansı nedeniyle en çok satış yapan Mi Band 2 BİM’de 95 TL’ye satılacak. Fiyatı piyasaya göre nasıl diyorsanız ortalama olarak 10 TL civarında daha ucuz diyebiliriz. Ayrıca BİM, teknoloji ürünlerine 6 ay taksit yapmaktadır.

Tabi Mi Band 2’nin fiyat indirimine girmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Mi Band 3 çıkmasıdır. Mi Band 3 çıkmasından sonra genel olarak ufak bir indirime giren Mi Band 2 almayı düşünüyorsanız kaçırmamanızı öneririz.

Mi Band 2’nin en ses getiren özelliği ise 30 gün şarj süresinin gitmesidir. Mi Band 2 kullanıcısı olduğumuz için her türlü soruyu bize gönderebilirsiniz.

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