Xiaomi Mi A2 Lite çift tık ile ekran açma sorunu

Xiaomi Mi A2 Lite modeli uygun fiyatı ve performansı ile dikkat çeken bir modeldir.

Bir ziyaretçimiz bu modeli kullandığını, Temmuz 2019 güvenlik güncellemesi uyarısı alıp güncellemeyi yaptıktan sonra çift tıklama ile ekran uyandırma özelliğinin çalışmadığını yazmıştır. Xiaomi Mi A2 Lite çift tıklama ile ekran açma özelliğini tekrar nasıl aktif edebilirim konusunda yardım istemiştir.

Bu modeli kullanmadığımız için internette ufak bir araştırma yaptığımızda Xiaomi resmi forum sitesinde bu sorun ile karşılaşan kişilerin olduğunu gördük. Genel olarak 2019 Temmuz ayı güvenlik güncellemesinden sonra olduğu belirtiliyor. Forum sitesinde verilen cevaplara baktığımızda şu an için herhangi bir çözüm yöntemi yok gibi durmaktadır.

Xiaomi Mi A2 Lite çift tıklama ile ekran açma özelliği sorununu halleden olursa bize yorum yazarak gönderirse çok memnun oluruz.