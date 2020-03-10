Xiaomi otomatik arama cevaplama (Mi A2 Lite)

Nihat isimli bir ziyaretçimiz bize hem mail adresimize hem yorum yazarak bir soru göndermiştir. Bizde elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmak istiyoruz.

Soru: Merhaba Xiaomi Mi A2 Lite kullanıcısı olarak telefonumuzda otomatik cevaplama modu yok. Eğer böyle bir seçenek var ise nasıl aktif edilebilir çünkü bisiklet ve motor kullanırken ayrıca spor yaparken ihtiyac oluşuyor bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap: Merhabalar Nihat bey. Bizde Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız. Ayarlar’a girip arama bölümüne “otomatik cevaplama” yazdığımızda karşımıza aşağıdaki gibi bir menü geldi.

Yukarıdaki otomatik cevaplama menüsünün sizde de olacağını düşünüyoruz. Otomatik cevaplamayı aktif ettikten sonra cevaplama süresini seçebilir yada kulaklık ve mikrofon cihazlarını seçmeniz yeterli olacaktır.

Eğer Xiaomi Mi A2 Lite modelinde bu özellik yoksa mecburen size ekstra 3.parti uygulamaları önermek zorunda kalacağız.

Cevabınızı bekliyoruz.