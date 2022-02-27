Xiaomi Mi 11T ve Mi 11 Lite modellerinin dezavantajları

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 11T ve Mi 11 Lite kullanmaya başladığımızı sizlere duyurmuştuk. Xiaomi Mi 11T ile Mi 11 Lite kullanıcı deneyimlerimizi elimizden geldiği kadar sizlere yazmaya özen gösterdik. Site içi arama motorunu kullanarak daha önceki yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Bu sefer sizlere Xiaomi Mi 11T’de hoşumuza gitmeyen yönlerinden bahsetmek istiyoruz.

Telefonun performans olarak gerçekten üst segment bir amiral gemisi model. Ama 3.5 mm kulaklık girişi olmaması bize dezavantaj sağladı. Diyeceksiniz ki bluetooth kulaklık kullanırız. Evet bu da bir çözüm yöntemidir. Fakat PUBG mobile tarzı oyun oynuyorsanız gerçekten büyük sıkıntı oluşturuyor. Bluetooth kulaklık kullandığınızda oyuncu sesleri geç gelmektedir. Mecburen şarj girişine ekstra parça alarak 3.5 mm jak olarak kullanabilirsiniz ama bu da ekstradan kablo karmaşası yaratıyor.

Diğer sevmediğimiz tarafı ise parmak izi okuyucusunun güç tuşunda olmasıdır. Uzun süre parmak izi okuyucusunu telefon arkasında olan modelleri kullandık. Alışmak uzun sürüyor. Ayrıca elinize telefonu aldığınızda yanlışlıkla güç tuşuna bastığınızda sürekli olarak parmak izi okuyucu çalışıyor ve titreşim ile rahatsızlık veriyor.

Xiaomi Mi 11T ve Mi 11 Lite kullanıcılarından yorumlar bekliyoruz.