Xiaomi klavye’ye rakam satırı ekleme

Xiaomi modellerinde mesaj klavyesine rakam satırı nasıl ekleyebileceğiniz konusunda bilgi vermek istedik. Genel olarak telefonu ilk aldığınızda rakam satırı açık olmamaktadır. Bu şekilde kullanırken rakam girmek için mecburen klavyede fazladan işlem yapmak zorunda kalmaktasınız.

Aşağıdaki adımları sadece Redmi Note 8 Pro modelinde değil, diğer Xiaomi modellerinde de uygulayabilirsiniz.

İlk olarak WhatsApp ya da mesaj yazma bölümüne girin klavye’yi açık duruma getirin.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi virgül tuşuna basılı tuttuğunuzda ekstradan ufak bir pencere açılacak. Elinizi kaldırmadan “Çark” ayarlar sekmesine elinizi getirin ve bırakın.

Not: Kullanıcıların ekran klavye tasarımlarına göre virgül tuşu yerine başka bir tuş olabilir. Önemli olan gülen sürat simgesinin solundaki tuşa basılı tutmanız yeterli olacaktır.

Açılan yeni ekranda “Tercihler” bölümüne geçiş yaptığınızda aşağıdaki gibi ekran görüntüsüne ulaşacaksınız.

Rakam satırı butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır. Artık bundan sonra her klavye açıldığında otomatik olarak en üst satırda rakamları göreceksiniz. Bu özellik kesinlikle aktif olması gereken bir özelliktir. Sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.