Bilim ve Teknoloji

Xiaomi hoparlör temizliği menü sayesinde rahatça oluyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Şubat 2022
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Bu yazımızda sizlere Xiaomi Redmi Note 8 telefonunda hoparlör temizliği nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istedik. Aslında fiziksel olarak yapacağınız bir şey yok. Telefonun kendi menüsünde hoparlör temizliği özelliği bulunuyor. Ne kadar işe yarar ya da yaramaz bilmiyoruz fakat denemenizde fayda var diye düşünüyoruz.

İlk olarak telefonun “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

Daha sonra “Ek ayarlar” kategorisine giriyoruz.

Bu bölüme girdiğinizde “Hoparlör temizle” başlığını göreceksiniz.

Bu kısımda aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir menü ile karşılaşacaksınız.

Hoparlör temizle butonunu aktif ettiğinizde size bir uyarı mesajı gelecektir.

Bu uyarı ” Temizlik 30 saniye sürer. Bu sayfadan ayrılmayın. En iyi etki için sesi en yüksek seviyeye getirin” yazmaktadır. Siz anladım kısmına basınız.

30 saniyeliğine siren şeklinde sinyal sesi duymaya başlayacaksınız.

Bu özellik hakkında

Hoparlörün toz tarafından hafifçe tıkandığını fark ederseniz, bu özelliği bir veya iki defa çalıştırın.

Eğer hoparlör çok fazla tıkanmışsa, cihazınızı ön yüzü aşağı bakacak şekilde sallarken bu özelliği 2-5 defa çalıştırınız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Şubat 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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