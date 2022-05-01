Xiaomi güç tuşu kısayol atama

Bu yazımızda sizlere Xiaomi hareket kısayolları kapsamında güç sensörüne çift dokunduğunuzda atayabileceğiniz kısayollardan bahsetmek istiyoruz. Bizim kullandığımız telefon Xiaomi Mi 11T olduğu için güç tuşu ayrıca parmak izi sensörü olarak çalışmaktadır. Kısa yollar ile hayatınızı kolaylaştıracak atamalar sayesinde birkaç menü ile ulaşacağınız yerlere tek tuşla ulaşacaksınız.

Not-1: MIUI arayüz sürümü 13.0.3.0

Not-2: Menü anlatımlarımız MIUI versiyonuna göre farklılık gösterebilir.

1-) İlk olarak telefonunuzdan “Ayarlar” sekmesine giriniz.

2-) Daha sonra elinizi sayfanın en aşağısına kaydırın ve “Ek Ayarlar” kategorisini göreceksiniz.

3-) Ek Ayarlar bölümünde “Hareket Kısayolları” menüsüne geçiş yapınız.

Parmak izi sensörüne çift dokunun butonuna bastığınızda karşınıza bir sürü kısa yol ataması çıkacaktır. Tam 9 adet en çok kullanılan kısa yol atama seçenekleri gözükmektedir.

Açıkcası bu özellik Xiaomi Mi 11T modelinde pek kullanışlı olmuyor. Daha doğrusu Mİ 11T’de değil, parmak izi sensörü tüm güç tuşuna monte olmuş akıllı telefonlar için geçerli. Dokunduğunuzda sürekli olarak telefon kilidi açmak ister gibi titreşim yapıyor. Daha önceki kullandığımız modelin parmak izi sensörü arka taraftaydı ve uzun yıllardır kullanınca bir türlü alışamadık.

Diyebilirsiniz ki parmak izi sensörü titreşimi kapatın. Kapatmak yerine parmak izi sensörünü basarak veya dokunarak aktif hale gelmesini seçebilirsiniz.

Eğer parmak izi sensörüne ekstradan kısayol ataması yapacaksanız yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi sensörü bas olarak değiştiriniz. Bu sayede sadece güç tuşuna bastığınızda parmak izi aktif hale gelecektir.