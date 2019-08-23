Xiaomi galeri, whatsApp, mesaj ve uygulama şifreleme

Akıllı telefonlarda genellikle kullanıcılar gizli ve kişisel bilgi, fotoğraflarını şifrelemek istemektedir. Bu yazımızda sizle Xiaomi galeri şifreleme, WhatsApp, mesaj, v.s. uygulamaları şifreleme konusunda bilgi vermek istiyoruz. Sitemizi takip ediyorsanız Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuzu hatırlarsınız. Xiaomi arayüzü ola MUIU son sürümü kullanan kişiler aynı şekilde şifreleme özelliğini kullanabilecektir.

Xiaomi uygulamalara şifre nasıl koyulur?

İlk olarak telefondan “Ayarlar” bölümüne geçiş yapınız.

En alttan ikinci sırada “Uygulama kilidi” bölümüne giriniz.

Bu bölüme girdiğinizde şifreleme yapabileceğiniz uygulama ve diğer dosyalar gözükmektedir. Örnek olarak size fotoğraf ekledik.

Yukarıdaki gözüktüğü gibi şifrelemek istediğiniz uygulamaları seçtikten sonra “devam” tuşuna basınız.

Devam tuşundan sonra telefon size “desen kilidi” belirlemenizi isteyecektir. Desen kilidi seçimini yaptıktan sonra aşağıdaki fotoğraf gibi Xiaomi güvenlik için size oturum açmanızı önerecektir. Xiaomi desen kilidini unuttuğunuzda bu açmış olduğunuz oturum ile şifrenizi sıfırlayabileceksiniz.

Fotoğrafta gözüktüğü gibi “şimdi değil” sekmesine basarsanız riski kabullenmiş olursunuz. Desen kilidinizi unutmamanızı öneririz. Artık belirlemiş olduğunuz uygulamalara girerken telefon size şifre soracaktır. Bu sayede sizden başka kişiler telefonu rahatça kurcalayamazlar.

Eğer uygulama şifresini kaldırmak istiyorsanız yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Eğer yukarıdaki anlatımları yapamayan olursa bize yazarsanız size video çekip mail adresinize yada bu konu içerisine ekleyebiliriz. Xiaomi hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.