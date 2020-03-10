Xiaomi Redmi 8 uygulamalara şifre koyma

Sevgi isimli bir ziyaretçimiz bize yorum yazarak sorununu göndermiştir.

Bizde elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmak istiyoruz.

Soru: Günaydınlar kızıma Xiaomi Redmi 8 aldık. Uygulamalara şifre koymak istiyoruz ama bir türlü yapamadık video atabilir misiniz saygılarımla.

Cevap: Maalesef YouTube kanalımıza erişim sağlayamadığımız için video ekleyemedik. Daha doğrusu youtube kanalımızdaki şifre problemi nedeniyle bu soruya videolu cevap veremediğimiz için tekrar kusura bakmayınız. Fakat daha önce açmış olduğumuz bir konu bulunuyordu. Bu konu adımlarını tekrar teker teker kontrol ettik ve herhangi bir eksiklik olmadığını gördük. Detaylı bir şekilde gayet basit işlemler ile Xiaomi Redmi 8 telefonunuzda istediğiniz uygulamalara desen kilidi şifresi yada parmak izi şifresi ekleyebilirsiniz.

İlgili konuya ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Xiaomi galeri, whatsApp, mesaj ve uygulama şifreleme

Ek bilgi: Ekran videosu çektik fakat yüksek MB’lı (490 MB) olduğu için size mail olarak gönderemiyoruz.