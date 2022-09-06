Xiaomi Fritöz Air Fryer alınır mı?

Bir ziyaretçimiz bize Xiaomi Smart Air Fryer Fritöz almayı düşündüğünü ve kullanan kişilerden yorumlar beklendiğini iletmiştir. Eğer Xiaomi Smart Air Fryer Fritöz kullanan ve bu yazımızı okuyan bir ziyaretçimiz varsa tecrübelerini bizimle paylaşabilirse çok memnun oluruz.

Biz kısaca Xiaomi Smart Air Fryer Fritöz teknik özelliklerinden bahsedelim;

Bu ürün 3.5 lt’lik bir hazne kapasitesine sahiptir.

Fonksiyonlar:

Az Yağda Pişirme

Buz Çözme

Fermente İşlevi

Izgara Yapma

Kızartma Yapma

Meyve/Sebze Kurutma İşlevi

Yağsız Kızartma

Yağsız Pişirme

Yoğurt Yapma

Cihazın ebatları:

Genişlik: 25.2 cm

Yükseklik: 33.5 cm

Derinlik: 30.4 cm

Ağırlık : 3.9 kg

Sosyal medya uygulamalarındaki videolara baktığımızda birçok kişinin memnun kaldığını gördük. Yağsız pişirmesi ile farklılık yarattığını söylüyorlar.

İnternetteki fiyatı ise ortalama 1.999 TL civarlarında gözüküyor.