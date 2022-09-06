Xiaomi Fritöz Air Fryer alınır mı?
Sosyal medya platformlarında sıkça görüyoruz
Bir ziyaretçimiz bize Xiaomi Smart Air Fryer Fritöz almayı düşündüğünü ve kullanan kişilerden yorumlar beklendiğini iletmiştir. Eğer Xiaomi Smart Air Fryer Fritöz kullanan ve bu yazımızı okuyan bir ziyaretçimiz varsa tecrübelerini bizimle paylaşabilirse çok memnun oluruz.
Biz kısaca Xiaomi Smart Air Fryer Fritöz teknik özelliklerinden bahsedelim;
Bu ürün 3.5 lt’lik bir hazne kapasitesine sahiptir.
Fonksiyonlar:
Az Yağda Pişirme
Buz Çözme
Fermente İşlevi
Izgara Yapma
Kızartma Yapma
Meyve/Sebze Kurutma İşlevi
Yağsız Kızartma
Yağsız Pişirme
Yoğurt Yapma
Cihazın ebatları:
Genişlik: 25.2 cm
Yükseklik: 33.5 cm
Derinlik: 30.4 cm
Ağırlık : 3.9 kg
Sosyal medya uygulamalarındaki videolara baktığımızda birçok kişinin memnun kaldığını gördük. Yağsız pişirmesi ile farklılık yarattığını söylüyorlar.
İnternetteki fiyatı ise ortalama 1.999 TL civarlarında gözüküyor.