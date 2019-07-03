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Xiaomi ekran ışığı süresini artırma

tarafından 3 Temmuz 2019 Tarihinde eklendi

Bu sefer sizlere ’de ekran ışığı süresi uzatma konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Telefonu ilk aldığınızda ışık kapanma süresi 30 saniye olmaktadır. Bu süre bazı durumlarda yetersiz kalıyor ve siz telefona bakarken bir anda telefon kilit moduna girmektedir. Xiaomi’de ekran ışığı süresini uzatmak isteyenler ilk olarak Ekran kategorisinden bakmaktadır. Fakat bu bölümde olmadığı için nerede olduğunu bulmakta zorlanmaktadır.

  • Xiaomi ekran ışığı süresini değiştirmek için ilk olarak “Ayarlar” giriş yapınız.
  • Daha sonra “kilit ekranı ve parola” kategorisine giriş yapınız.
  • Son olarak Kilit ekranı başlığı altında “Uyku” modunu göreceksiniz. Bu kısımda sizin ihtiyacınız olan süreyi belirleyebilirsiniz.

Yukarıdaki anlatım Xiaomi Pocophone F1 modeli ve MUIU son sürüme göre anlatım yapılmıştır. Ekstradan sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

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