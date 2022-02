Her yeni Windows sürümü yayımlandığında sorulan soruyu bugün yeniden soruyoruz, yeni Windows işletim sistemi, yani Windows 11‘e geçmeli misiniz? Bu yazımızda bu konuyu avantajlarıyla, dezavantajlarıyla ve tavsiyelerimizle tartışacağız.

Neler değişti?

Öncelikle Windows 11‘de arka planda çalışan algoritmanın ne kadar değiştiğini bilmesek de, görsel olarak büyük bir ölçüde değiştiğini ve hala değişmeye devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim deneyimlerimize göre en temel şeylerde bile değişiklik mevcut. Örneğin uzun zamandır aynı kalan sağ tık yaptığımızda açılan menüyü bile değiştirme kararına gitmişler. Buna ek olarak yeni klavye kısayolları eklenmiş. Belki de bu değişimler arasında gözümüze en çok çarpan başlat menüsüdür. Aşağıdaki görselde de görüldüğü gibi, daha çok MAC işletim sisteminin görselliğine kayma görüyoruz dersek sanırım yanılmayız. Bugüne kadar hep sabit kalmış bir tema için iddialı bir değişim olduğunu söylemeden edemiyoruz. Ne kadar yeniliklerden bahsetsek de, sonuçta elimizdeki bir Windows işletim sistemi olduğu için, merak etmeyin, çok yabancı hissettirmeyecektir!

Performans konusunda bize ne sunuyor?

İlk olarak şunu söylemek istiyoruz ki, halk arasında buna “kimse yoğurdum ekşi demez” deriz. Aynı bu olaya benzer bir şekilde her firma çıkardığı yeni ürüne eskisinden daha az performanslı demez. Fakat Windows‘un Chromium tabanlı tarayıcılarda akıcılık olsun, RAM ve güç kullanımlarında iyileştirmeler olsun, iddialı vaatleri olduğu aşikar.

Ama bu yenilikler ve vaatler bir kenara, her yeni ürünün (özellikle de yazılımsal), hatasız çıkamama sorunu tabii ki Windows 11‘de de baş gösteriyor. Örneğin AMD sistemlerde birçok hata rapor edilmiş, bunlar güncellemelerle çözülmeye çalışılmış ve büyük bir miktarı da çözülmüş fakat AMD işlemcili sistemler için her şey tabiri caizse diken üstünde gibi görünüyor. Ama bu olumsuzluklar sizi korkutmasın, daha önce her işletim sisteminin geliştirilip hataları giderildiği gibi, Windows 11‘in de mutlaka hataları büyük oranda giderilecektir.

Microsoft bizi daha önce hiç olmadığı kadar kendi uygulamalarını kullanmaya zorluyor ve bu sinir bozucu!

Dikkat ettiyseniz bu furya Windows 11‘de varsayılan programları değiştirirken sorulan, “emin misiniz?” niteliğinde olan sorular ile başladı. Yani Windows‘un kendi uygulamasını kullanmamızı ısrarla istediği o zamanlardan belliydi. Windows 11’de de artık bu olayın zirvesini gördü ve Microsoft Edge’i varsayılan tarayıcınızdan çıkarmayı resmen işkenceye döndürdü. Artık tarayıcıyla ilişkilendirilmiş her dosya türünü tek tek elinizle değiştirmek zorundasınız. Bu olaylardan gözlemle, Microsoft’un hafiften bu işte tekel olmaya çalıştığını düşünüyoruz.

Neden Windows 11’e Geçmelisiniz?

Eğer yenilikçi bir kişilikte iseniz ve Windows 11 için merak içindeyseniz.

Eğer güçlü, yeni bir sistem topladıysanız ve yeni bir işletim sistemi denemek istiyorsanız.

Eğer güvenlik sizin için önemli ise.

Eğer tasarımını beğendiyseniz.

Eğer en yeni çıkmış özelliklere sahip olmak istiyorsanız.

Gelenekselci bir kafa yapısına sahipseniz ve şu anki işletim sisteminizden memnunsanız.

Hatalarla uğraşmak istemiyorsanız.

Eski ve/veya güçsüz bir sisteme sahipseniz.

Görsel ve sistemsel değişikliklere açık değilseniz.

Herhangi bir programı kullanmak için ısrarlıysanız.

Windows 11’e geçmemenizi öneririz.

Bizim tavsiyemiz nedir?

Bizim naçizane tavsiyemiz, Windows 11 için çok acele etmemek. Sonuçta yeni çıkış yapmış bir işletim sistemi ve hatalarından dolayı sizi çileden çıkartabileceğini düşünüyoruz. Fakat eğer “benim için sıkıntı yok, denerim beğenmezsem geri geçerim”, o halde tabii ki de deneyebilirsiniz. Aşağıya da sistem gereksinimlerini bıraktık!