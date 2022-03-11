Windows 11 Yazı Boyutunu Büyütme

Görme problemi yaşayan bireyler doğal olarak kullandıkları cihazların yazı boyutlarını ve ölçekleri gözlerinin daha rahat görmesi için kendilerine göre ayarlıyorlar. Eğer Windows 11’e yeni geçtiyseniz ve yazıları görmekte sıkıntı çekiyorsanız bu yazımızda sizlere Windows 11’de yazı boyutunu büyütmeyi göstereceğiz. Aşağıdaki adımları takip ederek bu sorunu rahatlıkla çözebilirsiniz.

1) Masaüstünde herhangi bir boşluğa sağ tık yapıp görüntü ayarlarına giriyoruz.

2) Açılan sayfada ölçek başlığındaki ayarı %100’den %125’e çıkartırsanız yazılar büyüyecektir.

Konu ile alakalı sorularınız varsa çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz.