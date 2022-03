Windows 11 Sürükle Bırak, (Drag and Drop) Nasıl Açılır?

Eğer Windows 11’e geçtiyseniz ve eski işletim sisteminizde sürükle bırak özelliğini kullanıyorduysanız, Windows 11’de bu özelliğin kısıtlandığını görmüş olmalısınız. Maalesef Microsoft’un onlarca yaptığı çıkartmalardan birisi de bu olmuş. Biz de bu yazımızda size bundan kurtulmak için birkaç yöntemden bahsedeceğiz.

Bu İşlemi Yapan Bir Yazılım İndirin

Bu işlemi yapan Windows 11 Drag & Drop to the Taskbar(Fix) gibi yazılımlar mevcut fakat tabii ki Windows’un kendi yazılımları kadar iyi çalıştığını söyleyemeyiz. Aynı şekilde Microsoft Store’da da drag and drop adında bir uygulama da var, yine aynı şekilde maalesef bazı işlemleri orijinalindeki gibi yapamıyor.

Alışkanlıklarınızı Değiştirin ve Bu Yöntemi Deneyin

Yazılım indirmek gibi zahmetli işlerle uğraşmak istemiyorsanız bu alışkanlığınızı bir köşeye bırakıp, bir dosyayı sol tıka basılı tutup sürüklerken uygulamalar arasında alt+tab yaparak geçiş yapıp dosyayı bırakmayı deneyebilirsiniz.

Her ne kadar bunlara çözüm yolları bulmaya çalışsak da bizce Microsoft’un bu özelliği böyle kısıtlaması tartışmaya çok açık bir konu, belki de ileriki zamanlarda bu karardan vazgeçtiklerini görebiliriz. Konuyla ilgili sorularınız var ise yorumlarda çekinmeden belirtebilirsiniz.