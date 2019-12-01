WhatsApp Yazı Boyutu Büyütme ve Küçültme adımları

Bu yazıda sizlere WhatsApp yazı boyutu nasıl büyütülür konusunda bilgi vermek istiyoruz. Ayrıca WhatsApp yazı boyutu küçültme sorusuna da cevap verebilirsiniz. Bildiğiniz üzere WhatsApp kullanmayan kişi sayısı oldukça azdır. WhatsApp yazı büyültme yada küçültme işlemi için ekstradan bir uygulama yüklemenize gerek yoktur. Fazla lafı uzatmadan anlatıma geçelim.

WhatsApp yazı boyutu değiştirme nasıl yapılır?

– İlk olarak WhatsApp uygulamasını açınız.

– Daha sonra sağ üst köşede bulunan üç nokta üst üste butonuna basınız.

– Açılan ufak ekranda “Ayarlar” bölümüne geçiş yapınız.

– Ayarlar bölümüne girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşacaksınız.

– Yukarıda gördüğünüz gibi “Sohbetler” kategorisine geçiş yapınız.

– Sohbetler bölümüne girdiğinizde aşağıdaki menüler çıkacaktır.

Yukarıda kırmızı kare içindeki Yazı tipi boyutuna girdiğinizde 3 farklı seçeneği göreceksiniz. Siz burada gözünüze hitap eden boyutu ayarlayabilirsiniz. WhatsApp hakkında sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yada başka bir konu hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca İOS işletim sistemine sahip diğer akıllı telefonlar ve tabletlerde de bu adımlar ile WhatsApp yazı boyutu küçültme ve büyütme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.