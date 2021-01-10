WhatsApp her geçen dakika kullanıcılarını kaybediyor

Popüler WhatsApp uygulaması gizlilik sözleşmelerinde yaptığı değişikliklerden sonra kullanıcılar alternatif uygulamalar aramaya başladı. Hatta birçok kişi şimdiden eşdeğer uygulamasını buldu.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların uygulama indirdiği Google Play Store’da en popüler uygulamalar sıralamasına baktığımızda WhatsApp’ın aralarında olmadığını gördük.

İlk sırada WhatsApp alternatifi olan Telegram uygulaması ve 2.sırada Signal uygulaması yer almaktadır.

3.Sırada ise MHRS uygulaması oldu. MRHS eski sürümünden yenisine geçişi komple bir alt yapı değişikliği ile yaptı. Eski uygulama kullanılmadığı için yeni uygulama yüklenince haliyle ilk 3 sırada yerini buldu.

4.Sırada ise BİP uygulaması bulunuyor.

WhatsApp ise Google Play Store’da 16.sırada yer almaktadır. Bakalım WhatsApp yaptığı büyük değişiklik sonrasında geri adım atacak mı yoksa bu şekilde yoluna devam mı edecek göreceğiz. Sonuç olarak baktığımızda 8 Şubat 2021 gününe kadar süre veren WhatsApp, 8 Şubat’ı göremeden milyonlarca kullanıcısını kaybedecek gibi gözüküyor.