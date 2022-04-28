Bilim ve Teknoloji

Twitter’da sahte bot hesapları kapanabilir

Bot hesapları kullananlara kötü haber

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Nisan 2022
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Elon Musk 44 milyar dolar vererek Twitter’ı komple satın aldı. Satın alınma haberinden sonra sosyal medyada birçok habe dolanmaya başladı. Özellikle sahte hesaplara karşı Elon Musk savaş açacağı söylenenler arasında yer alıyor. Bildiğiniz üzere Twitter’da o kadar çok bot hesap var ki hangi haber doğru, hangi içerik doğru olduğunu ayırt edemiyorsunuz.

Daha çok siyasi işlerde bot hesaplar daha çok aktif olarak kullanılmaktadır. Elon Musk’un resmi twitter hesabından şu ana kadar bot hesaplar ile bir açıklama yapmadı.

Twitter’ın patronu bu sabah DM mesajlarının güvenliği hakkında bir Tweet attı.

Elon Musk, DM’den yazılanları Signal uygulaması gibi uçtan uca şifrelemeye sahip olması gerektiğini yazdı.

Signal uygulaması dünyada kullanılan en güvenli anlık mesajlaşma uygulaması olarak gösteriliyor.

WhatsApp, Microsoft Teams, Signal, Telegram ve diğerleri gibi hemen hemen her uygulama kullanıyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Nisan 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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