Twitter’da sahte bot hesapları kapanabilir

Elon Musk 44 milyar dolar vererek Twitter’ı komple satın aldı. Satın alınma haberinden sonra sosyal medyada birçok habe dolanmaya başladı. Özellikle sahte hesaplara karşı Elon Musk savaş açacağı söylenenler arasında yer alıyor. Bildiğiniz üzere Twitter’da o kadar çok bot hesap var ki hangi haber doğru, hangi içerik doğru olduğunu ayırt edemiyorsunuz.

Daha çok siyasi işlerde bot hesaplar daha çok aktif olarak kullanılmaktadır. Elon Musk’un resmi twitter hesabından şu ana kadar bot hesaplar ile bir açıklama yapmadı.

Twitter’ın patronu bu sabah DM mesajlarının güvenliği hakkında bir Tweet attı.

Elon Musk, DM’den yazılanları Signal uygulaması gibi uçtan uca şifrelemeye sahip olması gerektiğini yazdı.

Signal uygulaması dünyada kullanılan en güvenli anlık mesajlaşma uygulaması olarak gösteriliyor.

WhatsApp, Microsoft Teams, Signal, Telegram ve diğerleri gibi hemen hemen her uygulama kullanıyor.