Turkcell Goller cepte (Süper Lig) servisi iptal etme

Destek maili gönderen bir ziyaretçimiz Turkcell Goller Cepte servisi nasıl kapatılır konusunda bilgi istemiştir. Kendisine bu bilgiyi mail olarak gönderdik ve bize sitemize ekleyerek başka kişilerin ihtiyacı olacağını düşündük.

Bu servisi genellikle hafta sonları çok yoğun olarak çalışan futbol tutkunları tercih etmektedir. Süper Lig ile ilgili tüm haberler ve maç sonuçlarının cebe sms olarak gelmesi rahatlık sağlamaktadır.

Goller Cepte Servisi nasıl iptal edilir?

GollerCepte üyeliğini sms ile veya faturama yansıt seçeneği ile satın aldıysanız Standart Paket için IPTAL GOL, Süper Paket için IPTAL GC SUPER, İddaa Paketi içinse IPTAL IDDAA yazarak 2200‘a sms gönderebilirsiniz.

Ücretli üyeliğinizi App Store veya Google Play üzerinden başlattıysanız, iptal işlemini de store’lar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Goller Cepte servisi ücreti ne kadar?

Bu servise abone olmak için GOL yazarak 2200’a gönderebilirsiniz. Bu şekilde Süper Lig ile ilgili tüm gelişmeler ve maç sonuçları cebinize SMS ile gönderilir.Hattınıza gönderilen mesajla birlikte takımınızı seçebilirsiniz. Servis ücreti 4 haftalık 16,8 TL olarak tahsil edilir ve her 4 haftada 1 yenilenir.

Goller Cepte uygulaması ile sadece bir takımın gollerini izlemiyorsunuz. Diğer takımların gollerini izleyebilirsiniz. Goller 1-2 dakika içerisinde hazır olduğu için gerçekten oldukça başarılı bir servistir.