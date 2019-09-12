Turkcell Fizy iptal etme

Bu konumuzda sizlere Turkcell Fizy aboneliği nasıl iptal edilir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak Fizy servisi çok aktif kullanılan bir servistir. İptal eden pek olmuyor ama biz yinede arşiv olması açısında sitemize eklemek istedik. Fizy’nin geniş müzik arşivi ve video içerikleri ile müzik keyfini sonuna kadar çıkartabilirsiniz. Ayrıca internet olmadanda müzik ve video izleyebilirsiniz.

Fizy’nin birçok üyelik çeşitleri bulunmaktadır. İnternet paketli olanı, İnstagram + Fizy aboneliği, Fizy başlangıç aboneliği v.s. v.s. 6 farklı abonelik çeşitliliği bulunmaktadır. Turkcell’in resmi internet sitesinde abonelikleri inceleyebilirsiniz.

Fizy abonelik iptal nasıl yapılır?

üyelik türüne göre aşağıdaki kelimelerden uygun olanı yazıp, 2200’a SMS olarak göndererek iptal işleminizi yapabilirsin.

fizy Müzik Üyeliği (eski adıyla Süper Müzik): IPTAL SUPERMUZIK

fizy Müzik Üyeliği (eski adıyla Sınırsız Müzik): IPTAL FIZYMUZIK

fizy Video Müzik Üyeliği: IPTAL VIDEOMUZIK

fizy Premium Üyeliği: IPTAL FIZYPREMIUM

Yıllık fizy Premium Üyeliği: IPTAL YILLIKFIZYPREMIUM

Instagram 5GB + fizy Premium Üyeliği: IPTAL FIZY INSTAGRAM

fizy Premium Ek Üyeliği: IPTAL FIZY EK

Yıllık fizy Müzik Üyeliği: IPTAL YILLIKMUZIK

Yıllık fizy Video Müzik Üyeliği : IPTAL YILLIKFIZY

Eğer üyelik durumunuzu bilmiyorsanız en garanti olanı ise kesinlikle Turkcell Müşteri Hizmetlerini aramak olacaktır.

Not: Aboneliklerinizi Apple ve Google Play Store’lar üzerinden yaptıysanız yine aynı şekilde bu platformlar üzerinden iptal sağlayabilirsiniz. Müşteri Hizmetleri bu konuda maalesef sizlere yardımcı olamıyor.