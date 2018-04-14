Telegram neden yasaklanıyor?

Bugün teknoloji dünyasında yayınlanan bir haber kafaları karıştırdı.

Dünya genelinde 200 milyondan fazla kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram, Rusya tarafından engellendi. Telegram uygulaması ülkemizde popüler fakat WhatsApp kadar popüler olamadı. WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Telegram’ın Rusya tarafından neden engellendiği ise çok merak ediliyor. Tabi Rusya bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Ama birçok kişi az çok bilmektedir.

Anlık mesajlaşma uygulamaları hayatımızın önemli bir yerini kaplamaktadır. Kullanıcılar görüşmelerinin başkaları tarafından okunmasını istemez. İnternette yer alan yorumlara bakıldığında Telegram uygulamasının daha güvenli olduğu için ülkeler yasaklıyor deniliyor.

Telegram ve WhatsApp güvenirliliği konusunda yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz.

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