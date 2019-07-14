Telefonlarda metin yazı boyutu küçültme ve büyütme (Xiaomi)

Sizlere Xiaomi metin yazı boyutu küçültme ve büyütme nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Farklı telefon modellerinde de yazı boyutu değişikliği yapılıyor fakat Xiaomi’de daha fazla boyut seçenekleri bulunmaktadır.Gözlük kullananlar yada yaşları ilerleyen telefon kullanıcıları metin boyutlarını büyütmek isteyebiliyor. Yada telefonu ilk aldığınızda yazı boyutu büyük geldiği zaman sizi rahatsız edip küçültmek isteyebilirsiniz.

Xiaomi’de metin boyutunu değiştirmek için “Ayarlar-Ekran” adımlarını takip ediniz. Daha sonra açılan ekranda “Metin Boyutu” kategorisini göreceksiniz. Ekran görüntüsü olarakta ekledik. Resimde de gözüktüğü üzere farklı boyutlarda seçenekler mevcuttur. Sizin gözününe hangisi rahat geliyorsa tercihinizi ona göre yapabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki anlatımı Xiaomi Pocophone F1 MIUI 103.5. versiyonuna göre yaptık. Versiyonlar arasında farklılık gösterebilmektedir.