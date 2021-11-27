Telefonda aynı anda mouse ve klavye kullanmak için işte detaylar

Akıllı telefonlarda aynı anda harici mouse ve klavye kullanabildiğinizi biliyor musunuz?

Bu yazımızda sizlere akıllı telefonu aktif olarak kullanan, mouse ihtiyacı ve klavye ihtiyacı duyan kişilere yazmak istedik. Bizde bu mouse ve klavye özelliğine hayran kaldığımızı belirtmek istiyoruz. Telefonu bir PC gibi rahatça kullanabiliyorsunuz.

İlk olarak aşağıdaki ekran resmini eklediğimiz cihazı almanız gerekmektedir. Type-C’den USB’ye dönüştürücü bu cihazın fiyatı 12.99 TL’dir.

Bu cihazı aldıktan sonra telefonun şarj giriş yerine takacaksınız. Daha sonra kablosuz mouse ile kablosuz klavye varsa elinizde alıcısını telefona taktığımız dönüştürücüye takıp kullanacaksınız.

Otomatik olarak mouse ekranda çıkacaktır. Klavye’de otomatik olarak çalışacaktır. Ekstradan tanıtma yada donanım yükleme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu şekilde telefonu, bilgisayar keyfinde rahatça kullanabilirsiniz.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Bazı telefonlarda klavye sorunu çıkabiliyor. Ekstradan ufak bir ayar yapmanız gerekmektedir. Nadir olduğu için anlatım yapmadık.