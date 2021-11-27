Bilim ve Teknoloji

Telefonda aynı anda mouse ve klavye kullanmak için işte detaylar

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi

Akıllı telefonlarda aynı anda harici mouse ve klavye kullanabildiğinizi biliyor musunuz?

Bu yazımızda sizlere akıllı telefonu aktif olarak kullanan, mouse ihtiyacı ve klavye ihtiyacı duyan kişilere yazmak istedik. Bizde bu mouse ve klavye özelliğine hayran kaldığımızı belirtmek istiyoruz. Telefonu bir PC gibi rahatça kullanabiliyorsunuz.

İlk olarak aşağıdaki ekran resmini eklediğimiz cihazı almanız gerekmektedir. Type-C’den USB’ye dönüştürücü bu cihazın fiyatı 12.99 TL’dir.

Bu cihazı aldıktan sonra telefonun şarj giriş yerine takacaksınız. Daha sonra kablosuz mouse ile kablosuz klavye varsa elinizde alıcısını telefona taktığımız dönüştürücüye takıp kullanacaksınız.

Otomatik olarak mouse ekranda çıkacaktır. Klavye’de otomatik olarak çalışacaktır. Ekstradan tanıtma yada donanım yükleme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu şekilde telefonu, bilgisayar keyfinde rahatça kullanabilirsiniz.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Bazı telefonlarda klavye sorunu çıkabiliyor. Ekstradan ufak bir ayar yapmanız gerekmektedir. Nadir olduğu için anlatım yapmadık.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Kasım 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Soru: Telefon görüşmesi yapmadığım halde ekran kapanıyor (Yakınlık sensörü)

28 Kasım 2021

Fiyat aralığı çok az: Galaxy A32 ile Galaxy A31 arasındaki farklar

28 Kasım 2021

Xiaomi Mi 11T Pro dolar fiyatından dolayı 4000 TL zam yedi

27 Kasım 2021

Galaxy Note 10 Plus ile Note 10 arasındaki farklar

27 Kasım 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu