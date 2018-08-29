Telefon klozete düştü!

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Akıllı telefonunuz klozete düştüyse size yardımcı olacak bir bilgi vermek istedik.

Bugün sosyal medyada bir kişi akıllı telefonu klozete düşürdüğünü ve hemen çıkartıp bataryayı sökmüş. Artık espiri mi yoksa gerçekten mi olur bilemeyiz ama şarj takacağı yerdeki suyu ağzıyla çektiğini yazmış. Sizin başınıza gelirse ağız ile su çekmeyi yapmayın. Telefonu kurtarayım derken sağlık gitmesin. Neyse bu arkadaş bataryayı çıkardıktan sonra pirinç içerisine koymuş ve 24 saat sonra telefonu çalışır şekilde çıkmış.

Pirinç bu tür ıslak temaslarda faydalı olabiliyor. Tabi herkesin işine yarayacak diye bir şart yoktur. Oksitlenme olabileceği için pirinç yetersiz kalabilir.

Bu olayda yapılan ilk ve doğru hamle kesinlikle bataryayı çıkartıp telefonu kapatmak olmuştur. Cihazın içinde su olunca ve siz açmayı yada bir işlem yapmaya çalıştığınızda daha fazla hasar verebilirsiniz.