TCL televizyonlarında alt yazı kapatma ve açma

TCL 50C725 televizyonunda alt yazı açma ve kapatma nasıl yapılır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız sizin sorununuzu çözecektir. Alt yazı açma ve kapama adımlarını diğer modellerinde de uygulayabilirsiniz.

Diğer iki model ise TCL 55C725 QLED TV ve TCL 65C725 QLED TV modelleridir.

1. Uzaktan kumanda üzerinde Ayarlar düğmesine basıp Kanal > Altyazı seçeneğini seçiniz ve giriş için OK düğmesine basınız.

2. Altyazı seçeneğini seçip açıp kapamak için OK düğmesine basınız.

3. Menüyü kapatmak için Ayarlar düğmesine basınız.

Her TV kanalı için altyazıyı etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar, Teleteks veya DVB-T/DVB-T2/ DVB-C/DVB-S/ DVB-S2 dijital yayınları üzerinden yayınlanmaktadır. Dijital yayınlarda ek olarak tercih edilen altyazı dilini seçme imkânı sunulmaktadır.

Not: Bazı seçenekler yalnızca Altyazı açık olarak

ayarlandığında kullanılabilir.