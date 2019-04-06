Samsung telefon ile televizyon kumanda etme

Bu yazıda sizlere SmartThings özelliğinden bahsetmek istiyoruz.

Artık gelişen teknoloji ile akıllı telefonların aracılığıyla diğer ev aletlerini ve televizyonları kontrol edebilirsiniz.

İlk olarak telefonunuza SmartThings uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Hem Android işletim sistemi Google Play Store’da App Store’da “SmartThings” olarak arattığınızda uygulama karşınıza çıkacaktır. İşletim sisteminize uygun olan uygulamayı indiriniz.

Uygulamayı yükledikten sonra Samsung Account hesabınız ile oturum açmanız gerekmektedir.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kontrol edebileceğiniz cihazların listesini görmek için uygulamadan tarama yaparak bağlanabileceğiniz cihazların listesi karşınıza çıkacaktır. Bluetooth eşleşmesi yaptığınız gibi yapmanız gerekmektedir.

Herhangi bir sorunuz olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Ayrıca bu özelliği kullanan varsa bize faydaları ve dezavantajları hakkında bilgi verebilirse çok memnun oluruz.