Roidmi Eve Mop Robot Süpürge teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Bu akıllı robot süpürge 250 metrekarelik alanlar için kullanılıyor. Tabi daha alt alanda da kullanabilirsiniz.

2700 Pa emiş gücüne sahip bu cihaz ortalama olarak 250 dakika civarında çalışmaktadır. Şarjı bittiğinde otomatik olarak kendi şarj ünitesine gidiyor. Üzerinde 39 adet sensör bulunmaktadır. Haritalama özelliği ile evinizde istediğiniz bölgeyi akıllı telefon ile temizletebilirsiniz.

Düşme engelleyici sensörü ile dubleks yada tripleks evde yaşayanlar rahatlıkla kullanabilir. Cihazın sesli bilgilendirme özelliği ve zamanlama gibi farklı donanımları da yer almaktadır. Roidmi Eve Mop Robot Süpürge fiyatı internette ortalama olarak 3699 TL ile 3999 TL fiyat aralığında satılmaktadır.