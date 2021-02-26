Redmi K40, Redmi K40 Pro ve Plus Türkiye fiyatları bekleniyor

Redmi, uygun fiyat ve performansı bir arada sunan modellerini tanıtmaya devam ediyor.

En iddialı modellerinden olabilecek Redmi K40, Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro Plus’ı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Her 3 modelde 2021 yılı içerisinde amiral gemisi modellerinden bekleyeceğimiz donanımı sunuyor. Tasarım olarak Xiaomi Mi 11‘e çok benzemektedir. Redmi K40, K40 Pro ve K40 Pro+ modelleri ince çerçeve ve ekran/gövde oranı yüksek severlere hitap ediyor.

Redmi K40, K40 Pro ve K40 Pro Plus modelleri şu an için Çin piyasasında satılacak. Avrupa fiyatları konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor. Türkiye’ye geliş tarihi yada gelecek mi sorusuna ise de net bir yanıt verilmedi.

Redmi K40

6 GB RAM + 128 GB depolama – 309 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama – 340 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama – 387 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama – 418 dolar

Redmi K40 Pro

6 GB RAM + 128 GB depolama – 433 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama – 464 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama – 510 dolar

Redmi K40 Pro+

12 GB RAM + 256 GB depolama – 572 dolar