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Pocophone F1 ile MIUI 12.0.2.0 PUBG Mobile oyun testi

tarafından 24 Kasım 2020 Tarihinde eklendi

MIUI 12.0.2.0 kararlı sürüm güncelleme sonrasında batarya performansı hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Güncelleme yapmadan önce kullanıcılar performans ve batarya şarj süresi hakkında bilgi aramaktadır.

Bir önceki yazımızda da ufaktan bilgilendirme yapmıştık. Bu yazımızı okumak istiyorsanız buraya tıklayınız. MIUI 12.0.2.0 sürümünü Pocophone F1 modelinde oynarak denedik.

Oyuna başladığımızda Yüzde 95 şarj bulunuyordu. Wi-Fi bağlantısı ile 2 saat oynadıktan sonra şarj süresi yüzde 20 kaldı. Batarya performansı telefonun yaşına, yüklü olduğu uygulamalar ve oyun ayarlarına göre değişmektedir.

Biz PUBG Mobile’de yüksek ekran çözünürlüğü ve full ekran aydınlatmasında denedik ve bu verileri aldık. Bir önceki sürümde maalesef test sürelerini kaybettik. Artık bundan sonraki MIUI güncellemeleri sonrasında oyun testi ile sizlere tecrübemizi iletiriz.

MIUI 12 kullananlardan yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.

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