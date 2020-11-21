MIUI 12.0.2.0 Kararlı sürüm güncelleme sonrası yorumumuz

Sitemizi takip eden ziyaretçilerimi Xiaomi Pocophone F1 kullandığımız bilmektedir. Her yeni güncelleme geldiğinde elimizden geldiği kadar deneyimlerimizi sizinle paylaşıyoruz.

Xiaomi markası arayüz olarak MIUI kullanmaktadır. Yeni gelen MIUI 12.0.2 kararlı güncellemesi geldi. Genel olarak güncelleme yapmamayı tercih ediyorduk. Özellikle yeni güncellemeler maalesef birçok sorun ile karşı karşıya bırakıyordu. Eski sürümü güncellemediğimiz için bir uygulama çalışamaya başlayınca artık mecburen güncelleme yapmak zorunda kaldık.

MIUI 12.0.2 Kararlı güncelleme sonrası;

Not: Bu güncelleme birçok yeniliği getirdi. Biz sadece dikkatimizi çeken notları paylaşmak istedik.

İlk olarak arayüz oldukça daha güzel düzenleme yapılmış. Telefona tekrardan aşık oluyorsunuz.

Mesela WhatsApp bildirim geldiğinde bulunduğunuz sayfayı kapatmadan ufak bir pencere açılıp işlemlerinizi yapmanız ayrı bir güzellik katmış.

Fakat şarj konusunda hiç memnun değiliz. Oyun oynarken çok hızlı bir şekilde şarj tükenmektedir. Eğer pil tasarruf modunu açmazsanız çok çok hızlı bir şekilde şarjın indiğini görürsünüz.

Güncelleme sonrasında sahibinden uygulamasını açtığımızda uygulama içinde gezerken sayfalar arasında geçişte telefon çok yavaş davranıyor.

Bazen klavye kullanırken işiniz bitince ana sayfaya döndüğünüzde klavye ekranı açık kalıyor.

Performans olarak baktığımızda önceki güncellemede telefon boş durumdayken 3 GB RAM kullanıyordu. Bu yeni güncelleme sonrasında 3.2 GB RAM civarı kullanıyor. Tabi bu kullanıcıların telefonlarında yüklü olan uygulamalara göre değişmektedir.

Sonuç olarak şarj konusunda hiç memnun kalmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Şarj konusunda sıkıntı çıkarmayan birkaç nadir güncelleme vardı. Maalesef o sürümlere geri dönüş olmadığı için kullanmak zorundayız.

Sayfamızı okuyan ziyaretçilerimizin MIUI 12.0.2.0 kararlı güncellemesi hakkında bize görüşlerini bildirirse çok memnun oluruz.