Pocophone F1 geliştirici seçeneklerini açma

Sizlere bu sefer Xiaomi Pocophone F1 modelinde geliştirici seçeneklerini nasıl açabileceğiniz konusunda bilgi vermek istedik. Geliştirici seçeneklerini kullanacaksanız bu konuda bilginiz olması gerekiyor. Ayarlarda yapacağınız sistem değişikliklerinden sonra telefonunuzda kalıcı yazılımsal hata verebileceğinizi unutmayınız.

Xiaomi Pocophone F1 geliştirici seçenekleri

İlk olarak telefonun “Ayarlar” menüsüne giriniz.

En üstte yazan “Telefon Hakkında” menüsüne geçiş yapınız.

Daha sonra aşağıdaki resimde gözüken alana arka arkaya 7-8 sefer basınız.

Arka arkaya tıklama yaptıktan sonra size telefon geliştiricisi olduğunuzun bilgisini verecektir. Birkez bu işlemi yaptıktan sonra artık tekrar yapmanıza gerek yoktur. Geliştirici seçenekleri hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyoruz. İnternet üzerinden araştırıp batarya performansını artırmak için yapılacak ayarlar telefona yazılımsal hatalar verebileceğini unutmayınız. Tecrübeli ve deneyimli kişilerden yardım almanız size fayda sağlayacaktır.