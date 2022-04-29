Poco Watch 59 dolardan teslim alanlar olmuş

Geçtiğimiz günlerde POCO Watch resmi olarak tanıtıldı. Etkileyici tasarımı ve teknik özellikleri ile akıllı saat alacakların dikkatini çekti. Tek şarj ile 14 günlük şarj süresi, en etkileyici özelliği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

POCO Watch yurt dışında 59 dolar’dan satılmaya başlandı. Aliexpress E-Ticaret sitesinde satılmaya başlandı. Örnek olarak aşağıdaki ekran görüntüsü ekledik. (Tam boyut için resme tıklayabilirsiniz.)

Türkiye satış fiyatı konusunda resmi olarak herhangi bir fiyat belli olmadı. Ülkemizde kur fiyatları yüksek olduğu için vergisiz fiyatı bile 850 TL civarlarına denk gelmektedir. Eklenecek vergi oranlarını bilmediğimiz için yanıltmamak adına herhangi bir fiyat yazmadık.

Aliexpress E-Ticaret sitesinde çoktan saati teslim alanlar olmuş. Örnek olarak fotoğraf ekledik.

Yukarıdaki fotoğrafı Rusya’dan bir kişi eklemiş. Bakalım ülkemize ne zaman gelecek ve kaç TL’den satılacak?