POCO Watch 14 güne kadar giden şarj süresi ile geliyor

Poco Watch, Poco F4 GT akıllı telefon modeli ile birlikte tanıtıldı. Şık bir tasarım ve içeriğindeki kişiselleştirebilir özellikleri ile akıllı saat tutkunlarına hitap ediyor. 1,6 inç AMOLED dokunmatik ekranı ve ultra ince çerçevesiyle çok şık durmaktadır. 100’ün üzerinde özelleştirilebilir saat görünümü ile kolay kolay bu saatten sıkılmayacaksınız. Ayrıca 100’den fazla egsersiz modu ile istediğiniz sporu rahatlıkla yapabilirsiniz.

Poco Watch’da çoklu bağımsız GPS sistemi ile sizlere çok daha net sonuçlar verecek.

2.5D kavisli cama ve ultra ince çerçeveye sahip geniş 1,6″ AMOLED yüksek çözünürlüklü renkli ekran, daha fazla netlikle daha fazlasını görmenizi sağlayan nefes kesici bir görsel deneyim sunar.

Ultra hafif tasarımıyla günlük kullanımda daha fazla konfor ve hareket özgürlüğünün keyfini çıkaracaksınız. Aslında, POCO Watch o kadar hafif ki, resmi web sitesinde sadece 31 gram olduğu yazmaktadır.

POCO Watch, kanınızdaki oksijen seviyelerini izleyen profesyonel bir optik sensörle donatılmıştır. Ayrıca siz uyurken belirli bir süre* boyunca SpO₂ seviyesini izleyerek kan oksijen seviyelerinizin gece boyunca nasıl değiştiğini anlamanıza yardımcı olur.

Gelişmiş kalp atış hızı sensörleri ve algoritmaları, kalp atış hızınızdaki değişiklikleri bir bakışta görmenizi sağlayarak kalp sağlığınızı günde 24 saat takip etmenizi sağlar. POCO Watch ayrıca aşırı kalp atış hızı bildirimleri sağlar, böylece kalp atış hızınızı gerçek zamanlı olarak kontrol altında tutabilirsiniz.