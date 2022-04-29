POCO M4 Pro 5G modelini öne çıkartan detaylar

POCO M4 Pro 5G modeli tasarımı ve teknik özellikleri ile oldukça etkileyici bir modeldir. Bu yazımızda sizlere POCO M4 Pro 5G öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

2.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdkelikli MediaTek Dimensity 810 chipset bulunuyor. sekiz çekirdekli bir CPU ve güçlü bir ARM Mali-G57 GPU ile donatılmıştır. Yükseltilmiş yapılandırma, performansta önemli iyileştirmeler sağlar.

5000 mAh‘lık güçlü bir batarya kapasitesi bulunuyor. Bu bataryayı 33 W‘lık hızlı şarj ile ortalama 59 dakikada % 100 şarj oranına ulaşabilirsiniz. 5000 mAh’lık batarya ile 179 saat müzik dinleme, 16 saat video oynatma ve 12 saate kadar oyun oynayabilirsiniz.

6,6″ FHD+ DynamicSwitch ekran çeşitli farklı uygulamalar için uygun değişken bir yenileme hızı sağlar. Amiral gemisi LCD malzemelerle yapılmış, yüksek 90 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunar.

Son olarak POCO M4 Pro 5G fiyatı: 6.229 TL