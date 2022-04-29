Bilim ve Teknoloji

POCO M4 Pro 5G modelini öne çıkartan detaylar

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Nisan 2022
1 1 dakika okuma süresi

POCO M4 Pro 5G modeli tasarımı ve teknik özellikleri ile oldukça etkileyici bir modeldir. Bu yazımızda sizlere POCO M4 Pro 5G öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

2.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdkelikli MediaTek Dimensity 810 chipset bulunuyor. sekiz çekirdekli bir CPU ve güçlü bir ARM Mali-G57 GPU ile donatılmıştır. Yükseltilmiş yapılandırma, performansta önemli iyileştirmeler sağlar.

5000 mAh‘lık güçlü bir batarya kapasitesi bulunuyor. Bu bataryayı 33 W‘lık hızlı şarj ile ortalama 59 dakikada % 100 şarj oranına ulaşabilirsiniz. 5000 mAh’lık batarya ile 179 saat müzik dinleme, 16 saat video oynatma ve 12 saate kadar oyun oynayabilirsiniz.

6,6″ FHD+ DynamicSwitch ekran çeşitli farklı uygulamalar için uygun değişken bir yenileme hızı sağlar. Amiral gemisi LCD malzemelerle yapılmış, yüksek 90 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunar.

Son olarak POCO M4 Pro 5G fiyatı: 6.229 TL

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Nisan 2022
1 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Poco Watch 59 dolardan teslim alanlar olmuş

29 Nisan 2022

Yurt dışı Poco Watch akıllı saat fiyatı belli oldu! Peki Türkiye satış fiyatı?

29 Nisan 2022

Poco F4 GT tam şarj 120 W ile sadece 17 dakika

29 Nisan 2022

Twitter’da sahte bot hesapları kapanabilir

28 Nisan 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu