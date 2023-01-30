Plusmed ateş ölçer F’den C’ye çevirme

Bu yazıda sizlere Plusmed ateş ölçer cihazınızda F’den C’ye nasıl çevireceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz. Ülkemizde Santigrat birimi kullanılıyor. Fahrenhayt birim değerlerini bilmediğimiz için ateş ölçerlerde Santigrat cinsinden değer vermesi önemlidir.

Birinci adım: Cihazı açınız.

İkinci adım: ‘Mode’ (Mod) ve ‘Memory’ (Hafıza) tuşlarına yaklaşık 3 saniye süre ile basılı tutunuz. C birimi geldikten sonra tuşa basmayı bırakınız.

NOT: Modu tekrar değiştirmek için, cihaz bip yapana kadar bekleyiniz ve ardından hem ‘Mode’tuşuna hem de ‘Memory’ (Hafıza) basarak, mod °C veya °F olarak değişene kadar bekleyiniz.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.