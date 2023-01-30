Bilim ve Teknoloji

Plusmed ateş ölçer F’den C’ye çevirme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Ocak 2023
0 Bir dakikadan az

Bu yazıda sizlere Plusmed ateş ölçer cihazınızda F’den C’ye nasıl çevireceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz. Ülkemizde Santigrat birimi kullanılıyor. Fahrenhayt birim değerlerini bilmediğimiz için ateş ölçerlerde Santigrat cinsinden değer vermesi önemlidir.

Birinci adım: Cihazı açınız.

İkinci adım: ‘Mode’ (Mod) ve ‘Memory’ (Hafıza) tuşlarına yaklaşık 3 saniye süre ile basılı tutunuz. C birimi geldikten sonra tuşa basmayı bırakınız.

NOT: Modu tekrar değiştirmek için, cihaz bip yapana kadar bekleyiniz ve ardından hem ‘Mode’tuşuna hem de ‘Memory’ (Hafıza) basarak, mod °C veya °F olarak değişene kadar bekleyiniz.

Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Ocak 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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