Para sıkıntım yok diyorsanız 20.000 TL üstü akıllı telefon modelleri

Kasım ayında artan dolar fiyatlarından sonra birçok teknoloji ürünlerine zam geldi. Akıllı telefonlarda ortalama olarak % 20 ile 30 arasında zam gördü. Bakalım ülkemizde satılan en pahalı telefon modelleri neler? Bu yazımızda sizlere 20 bin TL üstü modelleri yazıyoruz.

1. sırada Samsung Galaxy Z Fold 3 modeli bulunmaktadır.

Zamlardan sonraki fiyatı 25.999 TL‘dir. Samsung’un katlanabilir modeli olan Z serisinin son modeli akıllı telefon tutkunları tarafından çok beğenildi. Samsung resmi internet sitesine girdiğimiz zaman “stoğa gelince haber ver” butonun aktif olduğunu görüyoruz. Yavaş yavaş diğer markalarda katlanabilir telefon teknolojilerini kullanmaya başladı. İlerleyen yıllarda şüphesiz çok popüler olacak gibi duruyor.

2.sırada iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri yer alıyor.

iPhone 13 Pro modeli 19.999 TL‘den satılmaktadır. 13 Pro Max modeli ise 22.999 TL‘den satılıyor. Tabi bu fiyatlar en düşük dahili depolama hafızasını aldığınızda geçerli olmaktadır. Kapasiteyi artırmak istediğiniz fiyatta çıkıyor.

3. model ise Huawei Mate Xs yer alıyor.

Bu modelde katlanabilir telefon teknolojisi ile büyülüyor. Parmak izi sensörünü güç tuşuna koymaları ile farklılık yarattılar. 8 inçlik katlanabilir ekranı ile telefonda film ve office programları kullananlara hitap ediyor. Bu telefon ise 21.999 TL civarlarında satılmaktadır.