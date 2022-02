Oyun Konsolu mu Almalısınız Yoksa Oyun Bilgisayarı mı?

Son yıllarda hiç görmediğimiz kadar fazlalıkta olan bir kitle eğlence sektöründe, oyun seçeneğine yöneliyor. Özellikle yeni oyuncu kitlesinin PUBG, Valorant, LoL gibi daha çok rekabetçi oyunlara yöneldiğini görüyoruz. Tabii ki, oyun tutkunları, sadece rekabetçi oyunlara yönelmiyor. Last of Us, God of War gibi büyük bütçeli tek kişilik oyunlara da yöneliyorlar. Buna ek olarak oyun oynamak için bir cihazı olmayan herkes, cihaz satın alma konusunda, oyun konsolu ya da oyun bilgisayarı seçenekleri arasında kararsız kalıyorlar. Biz de bu yazımızda size oyun konsolu mu, bilgisayar mı almanız gerektiğinden bahsedeceğiz.

İlk olarak şunu söylememiz gerek ki, bu sorunun cevabı kesinlikle öznel bir cevap olacak. Yani herkesin cevabı, koşullara, oynamak istediği oyunlara ve maddi durumuna göre şekillenecek. Biz de size sorular sorarak, kararınızı vermekte yardım edeceğiz.

Maddi durumunuz nedir ve ne kadar oyun oynamak istiyorsunuz?

Maddi durumunuz aylık bir oyuna en az 300-400 TL vermek için uygun değilse öncelikle Playstation 5 seçeneğini eleyebilirsiniz. Çünkü Playstation’ın Xbox gibi size onlarca büyük bütçeli oyunu aylık 30 TL’ye verme gibi bir ihtimali yok. Playstation’ın sadece PS Plus hizmeti var, o da zaten genelde her ay verilen eskimiş oyunlardan oluşuyor. Xbox Series S’in 6.000 TL civarında olması da cabası. Playstation 5’in fiyatı şu an maalesef 13.000 TL’nin üzerinde. Bilgisayar fiyatlarına gelirsek, çok sık değişse de, sizi en az 5-6 yıl götürecek masaüstü bilgisayar fiyatları 15.000 TL ile 25.000 TL arası değişiyor. Bilgisayarda her zaman orijinal oyun oynamak zorunda olmadığınızı da hatırlatmak isteriz, ayrıca PC için olan oyunların her zaman daha ucuz olduğunu da unutmamak lazım.

Nasıl bir oyuncusunuz?

Ne tür bir oyuncu olduğunuz da bu konuda çok önemli. Örneğin çok rekabetçi bir kişilikseniz ve CS: GO, Valorant, LoL ve PUBG gibi oyunları oynamak istiyorsanız, konsol almanızı kesinlikle önermeyiz. Öncelikle oyun kolları asla bir klavye ve mouse hassasiyetinde kolaylık sağlamadığından asla tam performansınızı veremeyeceksiniz. Zaten bu saydığımız çoğu rekabetçi oyun konsollarda yok bile. Bunun dışında, rekabetten çok rahatlığı seviyorsanız, “ben keyfime bakarım” kafasında bir kişiyseniz, sizin için konsol kesinlikle iyi bir seçim olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki, koltuğa yaslanıp, elinizdeki kolla oyun oynamanın rahatlığını bir bilgisayar veremiyor.

Belirli bir exclusive oyunu mu oynamak istiyorsunuz?

Exclusive oyunun ne olduğunu bilmiyorsanız kısaca bahsedelim. Exclusive oyunlar, Playstation, Nintendo ya da Xbox gibi platformlara özel çıkmış, sadece o platformlarda oynanabilen oyunlardır. Örneğin The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyunu bir Nintendo exclusive, God of War markası bir Playstation exclusive, Halo markası ise Xbox exclusive oyunudur. Tabii son zamanlar Xbox exclusive oyunlarının PCye de çıktığını söylemek isteriz. Bu tür oyunlardan birisini oynamak istiyorsanız, ilgili olan konsolu almak tabii ki de en mantıklısı olacaktır.

Sadece oyun mu oynamak istiyorsunuz?

Biliyorsunuz ki, oyun konsollarının farklı kullanım alanları olsa da ana görevi oyun oynatmaktır. Eğer oyun dışında günlük işlerinizi yapmak, ödev hazırlamak, stüdyo ortamında çalışmak gibi düşünceleriniz var ise konsol satın almak yapabileceğiniz en büyük hata olacaktır. Eğer bir bilgisayarınız yok ise bilgisayar almayı kesinlikle öncelik yapmanızı tavsiye ederiz. Oyun oynatacak kadar iyi olmasa da elinizin altında bir bilgisayar olması mantıklı olacaktır.

Bu yazımızdan sonra umarız aklınızdaki soru işaretleri gitmiştir. Bu cihazları gerçekten satın alırken çok dikkatli olmanızı tavsiye ederiz, ne de olsa bu kadar yüksek miktarda para elinize bir daha geçmeyebilir.