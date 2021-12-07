Oppo Watch 46mm şarj süresi nasıl?

Akıllı saat almayı düşünüyorsanız ve 2000 TL civarında bütçeniz varsa Oppo Watch 46mm akıllı saati incelemenizi öneriyoruz.

İlk olarak bu akıllı saatte 1.91 inç’lik AMOLED ekran bulunuyor. 326 PPI Piksel yoğunluğunda etkileyici bir ekranı bulunmaktadır. Cihaz 46 mm’dir. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon Wear 3100 yer almaktadır.

1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama hafızası bulunmaktadır. Titreşim, mikrofon, hoparlör, telefon görüşmesi, suya dayanıklılık 50 metreye kadar, GPS, Bluetooth, Wi-Fi ve NFC özellikleri bulunmaktadır.

Batarya kapasitesi olarak 430 mAh’lık batarya bulunuyor. Hızlı şarj ile 15 dakikalık şarj ile % 46’lık bir doluluk oranına ulaşmaktadır. Az kullanımda ortalama 21 gün civarı bataryası gitmektedir. Ortalama kullanımda ise 3-4 gün civarı şarjı gitmektedir. Tabi bu şarj süreleri kullanım kılavuzunda yazan bilgilerdir.

İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı, ortam ışığı sensörü, pusula, barometre gibi sensörler yer almaktadır.

Oppo Watch 46mm akıllı saatine 1999 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.